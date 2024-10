Maltrattò in carcere Jeffrey Baby, che poi morì suicida: il rapper Traffik è stato condannato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pavia, 18 ottobre 2024 – È stato condannato a 3 anni e un mese di reclusione Gianmarco Fagà, il rapper noto come Traffik, accusato di maltrattamenti nei confronti di Jordan Tinti, pure lui conosciuto nell’ambiente musicale come Jordan Jeffrey Baby, che si è suicidato nella sua cella di Torre del Gallo lo scorso 12 marzo. Il rapper 28enne inoltre è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quantificati in euro 20mila euro e alla rifusione delle spese legali sostenute. Jordan, che era stato condannato per una rapina avvenuta a Monza e commessa proprio assieme a Fagà, pochi giorni prima del suicidio aveva detto al padre di aver subito violenze fisiche e psicologiche, con pugni, schiaffi e minacce. Il giovane, morto a 26 anni, aveva denunciato anche di essere stato violentato. Ilgiorno.it - Maltrattò in carcere Jeffrey Baby, che poi morì suicida: il rapper Traffik è stato condannato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pavia, 18 ottobre 2024 – Èa 3 anni e un mese di reclusione Gianmarco Fagà, ilnoto come, accusato di maltrattamenti nei confronti di Jordan Tinti, pure lui conosciuto nell’ambiente musicale come Jordan, che si èto nella sua cella di Torre del Gallo lo scorso 12 marzo. Il28enne inoltre èancheal pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quantificati in euro 20mila euro e alla rifusione delle spese legali sostenute. Jordan, che eraper una rapina avvenuta a Monza e commessa proprio assieme a Fagà, pochi giorni prima del suicidio aveva detto al padre di aver subito violenze fisiche e psicologiche, con pugni, schiaffi e minacce. Il giovane, morto a 26 anni, aveva denunciato anche di essereviolentato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltrattò in carcere Jeffrey Baby, che poi morì suicida: il rapper Traffik è stato condannato - Il tribunale di Pavia ha ritenuto colpevole Gianmario Fagà, che era detenuto a Torre del Gallo insieme all'amico. Per lui tre anni e un mese di reclusione ... (ilgiorno.it)

Prince Harry, Jay Z and Usher: all of the celebrities pictured partying with Diddy over the years - It used to be a badge of honour to get an invite to one of P Diddy’s famous parties. Now, it’s quite the opposite. Jordan Page reveals which names were on the guest list ... (standard.co.uk)

A deep dive into Jeffrey Benson's musical influence and afro-fusion style - Following the viral success of his EP Afro6ix Takeover, which gained over 500K streams across all platforms in just one week, Nigerian-born, Toronto-based singer-songwriter Jeffrey Benson is back with ... (gq.co.za)