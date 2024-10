LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: alle 23.30 le qualifiche Sprint, la Ferrari sogna in grande (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Occhio però a Max Verstappen che è apparso in crescita ed è il vero signore di Austin negli ultimi anni con ben tre successi ottenuti al COTA. 22.55 Ferrari che, in virtù di quanto accaduto durante le prove libere, può davvero sognare in grande. Sainz e Leclerc appaiono essere molto competitivi sia nel passo che nel giro secco. 22.50 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. 20.35 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per le qualifiche della Sprint! 20.34 La classifica delle prove libere: 1 Carlos Sainz Ferrari 1:33.602 2 Charles Leclerc Ferrari +0.021 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.253 4 Lando NorrisMcLaren +0.266 5 Oscar PiastriMcLaren +0.306 6 Lewis HamiltonMercedes +0. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: alle 23.30 le qualifiche Sprint, la Ferrari sogna in grande Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Occhio però a Max Verstappen che è apparso in crescita ed è il vero signore di Austin negli ultimi anni con ben tre successi ottenuti al COTA. 22.55che, in virtù di quanto accaduto durante le prove libere, può davverore in. Sainz e Leclerc appaiono essere molto competitivi sia nel passo che nel giro secco. 22.50 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. 20.35 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per ledella! 20.34 La classifica delle prove libere: 1 Carlos Sainz1:33.602 2 Charles Leclerc+0.021 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.253 4 Lando NorrisMcLaren +0.266 5 Oscar PiastriMcLaren +0.306 6 Lewis HamiltonMercedes +0.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Ferrari da urlo! 1° Sainz - 2° Leclerc! Alle 23.30 le qualifiche Sprint - Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni di prove libere al venerdì, ma una sola sessione con le qualifiche propedeutiche alla Sprint Race che andrà in scena sabato alle 20. 05 In questo weekend verrà utilizzato il formato Sprint (già visto nel 2024 a Shanghai, Miami e Spielberg), quindi in FP1 piloti e team avranno a disposizione gli unici 60 ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : uno-due Ferrari nelle prove libere! Alle 23.30 la Sprint Qualifying - 55 Un fermo immagine del testacoda di Hamilton nello snake: Whooooah! Hamilton loses the rear at high speed and goes spinning off track #F1 #USGP pic. 20. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle sprint qualifying Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Red Bull anticipa la simulazione di qualifica - Ferrari brilla su gomme hard - 30 italiane) si farà infatti subito sul serio con la Sprint Qualifying, sessione che stabilirà la griglia di partenza della Sprint. 19. 20. 30 SEMAFORO VERDE! Comincia la FP1 di Austin, si torna in pista dopo quasi tre settimane di stop. 34 In casa Racing Bulls c’è Liam Lawson al posto di Daniel Ricciardo per le ultime sei tappe della stagione. (Oasport.it)