Ilrestodelcarlino.it - Vis, adesso arriva il bello: le gare più toste. All’orizzonte Entella, Carpi, Gubbio e Pescara

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ivan Tisci ha dimostrato di conoscere Stellone meglio di quanto si pensasse. A dispetto del fatto di essereto a Pineto solo da pochi giorni, ha disposto una squadra capace di disinnescare alcune armi proprie dei biancorossi, a cominciare dall’aggressione alta. Ce ne saranno altri, di avversari così. E la Vis dovrà essere brava a reinventarsi, anche dentro la partita. Come ha fatto, in parte, anche domenica, vedi il cambio di modulo in corsa con il tempestivo ritorno all’antico. E’ stata una dellein cui i biancorossi hanno concluso di meno (4 tiri in porta totali), di contro è stato concesso poco agli avversari (zero tiri in porta nella ripresa), ma è bastato il poco del primo tempo per indirizzare la gara nel verso sbagliato. E’ bastata l’unica punizione (discutibile in verità), su cui il Pineto ha costruito il risultato con lo specialista Bruzzaniti.