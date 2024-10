Torna ‘GialappaShow’ con una sorpresa: Laura Pausini condurrà la prima puntata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 21 ottobre su TV8, Mago Forest Torna per otto serate alla conduzione Un cast d’eccezione, new entry, nuove esilaranti imitazioni, e co-conduttrici a sorpresa sono gli ingredienti della quarta edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, per otto puntate, Sbircialanotizia.it - Torna ‘GialappaShow’ con una sorpresa: Laura Pausini condurrà la prima puntata Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 21 ottobre su TV8, Mago Forestper otto serate alla conduzione Un cast d’eccezione, new entry, nuove esilaranti imitazioni, e co-conduttrici asono gli ingredienti della quarta edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, invisione assoluta, per otto puntate,

