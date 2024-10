Sicurezza, “5mila euro per i commercianti che vogliono installare sistemi anti intrusione” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - Comune e Camera di commercio di Firenze rinnovano anche al 2025 i termini per richiedere i contributi del progetto “Negozi sicuri”, ovvero il 50% delle spese ammissibili fino a 5mila euro a fondo perduto (salvo esaurimento fondi) a favore dei commercianti e delle imprese di Firenze e della Città Metropolitana che abbiano subito danni da furto o atti vandalici (le cosiddette “spaccate”), o che intendano prevenirli. I termini del rinnovo dell’iniziativa “Negozi sicuri” sono stati presentati dagli assessori allo Sviluppo economico e alla Sicurezza urbana del Comune di Firenze Jacopo Vicini e Andrea Giorgio, assieme al presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti. Lanazione.it - Sicurezza, “5mila euro per i commercianti che vogliono installare sistemi anti intrusione” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - Comune e Camera di commercio di Firenze rinnovano anche al 2025 i termini per richiedere i contributi del progetto “Negozi sicuri”, ovvero il 50% delle spese ammissibili fino aa fondo perduto (salvo esaurimento fondi) a favore deie delle imprese di Firenze e della Città Metropolitana che abbiano subito danni da furto o atti vandalici (le cosiddette “spaccate”), o che intendano prevenirli. I termini del rinnovo dell’iniziativa “Negozi sicuri” sono stati presentati dagli assessori allo Sviluppo economico e allaurbana del Comune di Firenze Jacopo Vicini e Andrea Giorgio, assieme al presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mega truffa internazionale di vini pregiati : fino a 15mila euro per una bottiglia falsa - Sono 6 gli arresti eseguiti sul territorio italiano, su indicazione delle procure transalpine, e su mandato delle procure italiane di Milano e Torino. L'indagine, che ha visto l'impiego anche di operatori Europol, si è concentrata sul ruolo di un cittadino di nazionalità russa che, secondo quanto ricostruito dai Nas, aveva dato vita a un gruppo criminale strutturato, grazie anche alla ... (Gamberorosso.it)

Un finanziamento regionale di 35mila euro per il Teatro Rossini - Esso ha ospitato molteplici artisti di grande livello (Avion Travel, Lina Sastri, Drusilla Foer, Franco Arminio, Nicola Lagioia e molti altri), ma anche numerose iniziative dall'alto valore sociale e aggregativo per le quali è diventato un punto di riferimento per tutta la provincia di Pisa. È un luogo in cui non si fa solo cultura ma anche socialità – afferma il presidente della Regione Toscana ... (Lanazione.it)

Terni - si finge operatore bancario e sfila 5mila euro dal conto di una sessantenne : somma recuperata dalla polizia - Si finge operatore bancario e sfila 5mila euro dal conto corrente di una nota professionista in città. È successo a Terni, vittima del raggiro una donna di sessant’anni nota in città, con la somma recuperata dalla polizia. La donna, caduta vittima di un raggiro telefonico realizzato... (Ternitoday.it)