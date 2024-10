Pug e progettazione sicurezza urbana: il 18 ottobre incontro a Castelsangiovanni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pug e progettazione della sicurezza urbana: l'associazione "Ma Che Bel Castello" invita la cittadinanza all'evento organizzato per venerdì 18 ottobre, alle ore 20.45, al Centro Culturale di via Mazzini a Castel San Giovanni. A intervenire nel corso della serata Gian Guido Nobili Ilpiacenza.it - Pug e progettazione sicurezza urbana: il 18 ottobre incontro a Castelsangiovanni Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pug edella: l'associazione "Ma Che Bel Castello" invita la cittadinanza all'evento organizzato per venerdì 18, alle ore 20.45, al Centro Culturale di via Mazzini a Castel San Giovanni. A intervenire nel corso della serata Gian Guido Nobili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un finanziamento ministeriale per la progettazione della messa in sicurezza idraulica di piazza Marini - Insieme ai documenti di indirizzo alla progettazione per i due interventi nelle frazioni di San Vito e Sant’Ermete, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato anche una delibera per finanziare un’opera analoga nel capoluogo: la messa in sicurezza idraulica e rifunzionalizzazione di piazza. . (Riminitoday.it)