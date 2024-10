Montalbano senza più ambulanza, il sindaco: "Nessun mezzo di soccorso con l'ospedale distante 40 minuti" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proteste a Montalbano Elicona per l'assenza dell'ambulanza che fino al 14 ottobre serviva il paese. Come denunciato dal sindaco, Nino Todaro, Nessuno ha avvisato il Comune circa il cambiamento di assegnazione del mezzo e ciò causa un problema vista la distanza del centro nebroideo dal primo Messinatoday.it - Montalbano senza più ambulanza, il sindaco: "Nessun mezzo di soccorso con l'ospedale distante 40 minuti" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proteste aElicona per l'asdell'che fino al 14 ottobre serviva il paese. Come denunciato dal, Nino Todaro,o ha avvisato il Comune circa il cambiamento di assegnazione dele ciò causa un problema vista la distanza del centro nebroideo dal primo

Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus - la mamma va a scuola e non la trova : si era addormentata sul mezzo. Il sindaco : “Per fortuna nulla di grave” - . L'articolo Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, la mamma va a scuola e non la trova: si era addormentata sul mezzo. Questa volta è accaduto a Morro d'Oro, dove una bambina di tre anni è rimasta a bordo del mezzo dopo essersi addormentata. Ennesimo caso di un bambino dimenticato sullo scuolabus in provincia di Teramo. (Orizzontescuola.it)

Crotone - sei anni e mezzo all’ex sindaco di Petilia Policastro. Condannati anche gli altri imputati - L'articolo Crotone, sei anni e mezzo all’ex sindaco di Petilia Policastro. Il tribunale ha riqualificato l’iniziale contestazione di concussione in tentata induzione indebita ritenendo che non vi sia stata alcuna costrizione della persona offesa da parte del Nicolazzi. . Pacchi che, secondo l’accusa, erano stati distribuiti per finalità elettorali a persone che non ne avevano diritto. (Ilfattoquotidiano.it)

Terno d’Isola - il sindaco : “Sicurezza - investiti oltre mezzo milione di euro. Ma non basta” - Negli ultimi cinque anni, l’Amministrazione ha investito oltre mezzo milione di euro sul tema della sicurezza, promuovendo un programma su più livelli che si è manifestato con una serie di risultati misurabili”. Recentemente, gli Amministratori sono tornati in Prefettura per firmare un patto di controllo del vicinato contro fenomeni di degrado, disturbo della quiete, atti vandalici, episodi di ... (Bergamonews.it)