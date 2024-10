Mi ha stuprata con un telecomando nuova denuncia per Puff Daddy Il ruolo di Kristina Khorram storica assistente del rapper

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cadono ancora pedine del domino, le vicende giudiziarie che Sean Combs, in arte, per gli amici Diddy, sta affrontando nell’ultimo periodo sembrano non avere fine. Ieri è arrivata l’ultima, anche questa accompagnata da un racconto inquietante riguardo gli atteggiamenti dele producer. Lavittima di chiama Ashley Parham, nel febbraio del 2018 conosce un amico di Sean Combs in un bar, questo per colpirla videochiama ilma la donna non parrebbe granché impressionata, anzi durante la chiamata si fa sfuggire anche di essere convinta che l’uomo, come tanti pensano, avesse avuto un qualchenell’omicidio delrivale Tupac Shakur. Diddy non la prende affatto bene e promette alla donna che in futuro avrebbe pagato quelle dichiarazioni.