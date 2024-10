Panorama.it - La maglieria di questa stagione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le tipiche temperature autunnali sono ormai arrivate, e con loro la consapevolezza di dover tirare fuori dall’armadio tutta la, tentando di fare una scrematura di ciò che si può ancora indossare e cosa no. Per sviluppare un guardaroba duraturo infatti si consiglia sempre di acquistare capi con un’alta composizione di fibre naturali - come cotone e lana - cercando invece di desistere quando è maggiormente costituita da fibre sintetiche, come il poliestere. Per affrontare laindossando i modelli più gettonati del momento, Panorama.it ha selezionato quali sono i trend del periodo direttamente dalle passerelle, tra maglioni turtle neck, con scollo profondo o dai complessi giochi di intrecci.