La madre non gli dà i soldi per la droga, lui la colpisce con dieci coltellate: gravissima (Di giovedì 17 ottobre 2024) Assurdo episodio di violenza domestica a Catania, nel rione Cibali. Secondo quanto si è appreso, un uomo di 32 anni ha accoltellato una decina di volte la madre dopo che la donna si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi la droga di cui fa uso: il crack. La signora è rimasta ferita in modo grave. Il figlio è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti delle Volanti della Questura della città etnea con l'accusa di tentato omicidio.Leggi anche: Ragazzo di 16 anni reagisce a una rapina: accoltellato dai banditi Perché il tossicodipendente ha accoltellato la madre A chiamare la polizia e i sanitari del 118 è stato il fratellastro 24 enne del tossicodipendente, nato da un'altra relazione avuta dalla donna, testimone oculare del tentato omicidio della madre.

