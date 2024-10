Inter, Calhanoglu sentito in questura: "Vedevo gli ultras, la società mi disse di non farlo. Mai ricevuto pressioni" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono gli Interrogatori in questura nell`ambito dell`inchiesta `Doppia Curva` coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono glirogatori innell`ambito dell`inchiesta `Doppia Curva` coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Javier Zanetti interrogato in Questura. “Gli ultras? Non facevano nulla di male” - Zanetti ha riferito di aver incontrato Ferdico solo una volta, in un contesto conviviale. L’inchiesta, che ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in attività illecite, si concentra anche sui rapporti tra i capi ultrà e il club nerazzurro. Non si sa ancora se Fedez sarà risentito più avanti, ma è probabile. (Thesocialpost.it)

Inchiesta Curva Nord Inter : Zanetti dopo Inzaghi - interrogatorio in Questura - it. . Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter (LaPresse) – calciomercato. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, dopo Simone Inzaghi oggi tocca al vicepresidente dell’Inter rispondere agli inquirenti come persona informata dei fatti a proposto dei rapporti con i capi ultrà nerazzurri. Javier Zanetti è atteso in Questura a Milano nelle prossime ore. (Calciomercato.it)

Arresti ultrà - sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi - Articolo completo: Arresti ultrà, sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dal blog Lettera43 . Dovrebbero essere sentiti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche il centrocampista nerazzurro Hakan Çalhano?lu, sempre tirato in ballo da alcune intercettazioni di Ferdico, e Milan Skriniar. (Lettera43.it)