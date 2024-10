Ilnapolista.it - Il Napoli punta al mercato asiatico: a gennaio potrebbe arrivare uno tra Kubo, Mitoma e Itakura (Tmw)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pare che ilsia alla ricerca di un nuovo calciatore, dopo l’esperienza con Kim Min Jae durata un solo anno, per giunta quello dello scudetto. E tra i nomi più caldi ci sonodel Brighton edella Real Sociedad, due ali, ma anchedel Borussia Moenchengladbach, difensore centrale. Ilsui calciatori asiatici: piaccionoScrive Tuttoweb: Frae giugno ilprenderà un calciatore. Una mossa cheessere vista come marketing per aprire un nuovo versante fra merchandising e diritti televisivi. Non sarà certamente una meteora, ma un profilo di qualità che possa far crescere ulteriormente la valutazione del club e che sia centrale nel progetto tecnico. Non sarebbe solamente un’operazione tattica, l’idea è quella di avere un giovane che possa essere un uomo copertina per le prossime annate.