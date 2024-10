Liberoquotidiano.it - Catasto, quando saranno aggiornate le rendite di chi ha usato il Superbonus

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cercasi “” disperatamente a sinistra. Il ministro dell'Economia e delle finanze dell'Italia spiega in conferenza stampa il perché non ve ne sia traccia nella manovra, così come l'aggiornamento delleper gli immobili che hanno beneficiato del: La vicenda delnon è contenuta nella legge di Bilancio: c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel Piano strutturale di bilancio, il Psb. Non si tratta di un aggiornamento dellecatastali, ma banalmente di quello che già normalmente è previsto per tutti noi: chi ha usufruito deldeve fare l'aggiornamento delle mappe catastali e per chi non ha mai dichiarato la casa andremo con gli strumenti a disposizione a vedere se esiste e non esiste”.