Balotelli torna in Serie A è tutto vero | È una sfida che mi toglie il sonno

Il presidente del Genoa Zangrillo toglie la pressione su Gilardino e conferma l'interesse per Balotelli e la possibilità concreta della firma La pausa per le nazionali ha offerto modo e tempo di fare riflessioni, in panchina e magari pure in campo. E a qualcuno è balenata in testa qualche pazza idea, pescando dal mercato degli svincolati dove ci sono calciatori ancora importanti. In particolare la suggestione più grande è quella che riporterebbe Mario Balotelli in Italia e in Serie A. Dopo le voci sul Torino per l'infortunio di Zapata, per lui si è fatto avanti il Genoa anche per la spinta del tecnico Alberto Gilardino. Mario Balotelli (LaPresse) – calciomercato.itChe però, a causa di una classifica in questo momento deficitaria da 5 punti in 7 partite e il terzultimo posto, per qualche giorno è stato in discussione così come lo stesso Balotelli.

