Anna Tatangelo ritrova l’amore | ecco chi sarebbe il suo nuovo fidanzato

Dopo un'estate da single, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato l'amore. Archiviata la relazione con il modello Mattia Narducci, la cantante di Sora è stata sorpresa in compagnia di un nuovo uomo, Giacomo Buttaroni (leggi QUI l'indiscrezione) come rivelato dalle recenti foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Giacomo Buttaroni non è un volto sconosciuto nel mondo dello sport. Nato nel 1994, è un ex calciatore che ha giocato per diverse squadre laziali nelle serie minori. Oggi allena la squadra Juniores Nazionale del Roma City FC. Le voci di una sua frequentazione con Anna Tatangelo circolavano da settimane, e finalmente il servizio fotografico ha confermato la relazione. Le immagini pubblicate da Diva e Donna mostrano Buttaroni mentre porta le valigie della cantante al suo rientro da un viaggio di lavoro.

Anna Tatangelo look Io Canto Generation - il 16/10 : brand e prezzi - Anche in questa edizione, nel talent show condotto da Gerry Scotti, la Tatangelo svolge il ruolo di coach, con una sua squadra. Io Canto Generation 2024, Anna Tatangelo gioielli: marchi e prezzi Leggi anche: Chi è Benedetta Caretta: età, carriera, Io Canto, fidanzato e Instagram Leggi anche: Io canto family, Anna Tatangelo abito e gioielli: brand e costi Stasera Anna Tatangelo ha ... (Latuafonte.com)

Anna Tatangelo si è fidanzata ufficialmente : chi è il nuovo compagno - Nelle immagini del settimanale Diva e Donna i due innamorati sono immortalati mentre portano delle valigie verso una macchina (si presume quella di Anna). La coppia è stata paparazzata insieme di recente mentre lui aiutava la Tatangelo a caricare le valigie in macchina. Lui con tatuaggi in bella vista e cappellino a coprirgli il viso, lei in tuta e maglietta leggera. (Tvzap.it)

Anna Tatangelo è di nuovo innamorata - chi è Giacomo Buttaroni - Gli ex di Anna Tatangelo Dopo la lunga storia con Gigi D’Alessio, mai culminata in un matrimonio, Anna Tatangelo ha tentato di voltare pagine. Una relazione che è durata circa un anno e che non sembra terminata nel migliore dei modi. La cantante non ha ancora confermato la storia o frequentazione. C’è stato spazio per un secondo tentativo con il padre di suo figlio, poi naufragato, e in seguito ... (Dilei.it)