Zielinski: «Ho sentito un leggero fastidio. Vediamone l’evoluzione» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piotr Zielinski ha parlato al termine di Polonia-Croazia, terminata con il punteggio di 3-3, descrivendo le ragioni alla base della sua sostituzione nel secondo tempo del match. LE DICHIARAZIONI – Piotr Zielinski ha vissuto Polonia-Croazia, sfida di UEFA Nations League terminata per 3-3, con un senso di dolcezza misto a uno di amarezza. Da un lato, la Nazionale polacca è andata in vantaggio grazie alla sua rete e si è resa protagonista di una rimonta nella seconda frazione dal punteggio di 1-3 a quello di 3-3. Dall’altro, però, il centrocampista dell’Inter si è visto costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare verificatosi nella seconda fase del secondo tempo. Il calciatore, espressosi sul punto a Tvp Sport, ha provato a rassicurare sulle sue condizioni: «Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Inter-news.it - Zielinski: «Ho sentito un leggero fastidio. Vediamone l’evoluzione» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piotrha parlato al termine di Polonia-Croazia, terminata con il punteggio di 3-3, descrivendo le ragioni alla base della sua sostituzione nel secondo tempo del match. LE DICHIARAZIONI – Piotrha vissuto Polonia-Croazia, sfida di UEFA Nations League terminata per 3-3, con un senso di dolcezza misto a uno di amarezza. Da un lato, la Nazionale polacca è andata in vantaggio grazie alla sua rete e si è resa protagonista di una rimonta nella seconda frazione dal punteggio di 1-3 a quello di 3-3. Dall’altro, però, il centrocampista dell’Inter si è visto costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare verificatosi nella seconda fase del secondo tempo. Il calciatore, espressosi sul punto a Tvp Sport, ha provato a rassicurare sulle sue condizioni: «Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Probierz (ct Polonia) : «Su Zielinski posso dire questo. Una scelta» - Ci eravamo conservati un cambio proprio per affrontare eventuali situazioni di bisogno, com’è effettivamente avvenuto». Una scelta») © Inter-News. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Probierz (ct Polonia): «Su Zielinski posso ... (Inter-news.it)

Polonia-Croazia - Zielinski chiede il cambio per un fastidio muscolare - Inter in ansia per Piotr Zielinski. Una serata che era iniziata alla grande per il centrocampista della Polonia, in gol nel primo tempo, è finita invece con la paura di un possibile infortunio. Al 74? il calciatore nerazzurro ha chiesto il cambio dopo essersi toccato la parte posteriore della coscia destra, venendo sostituito pochi istanti dopo dal ct. (Sportface.it)

La Polonia impatta contro la Croazia : Zielinski segna ma esce per infortunio - Polonia autrice di un secondo tempo d’autore contro la Croazia: l’evoluzione della partita LA RIMONTA – La Polonia non ci sta e conduce un secondo tempo di ottimo spessore. L’illusione data dalla rete del calciatore dell’Inter, la seconda consecutiva dopo quella contro il Portogallo nella sfida persa per 1-3 dai polacchi, dura pochi minuti. (Inter-news.it)