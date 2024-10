Ilrestodelcarlino.it - Spray urticante nella stazione degli autobus a Modena: autisti intossicati

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Paura alladelle corriere didove, nel primo pomeriggio, un gruppetto di ragazzini avrebbe spruzzatoall'interno dell'edificio che ospita la biglietteria. Alcunidi, in quel momento in pausa, sono rimasticon tosse e bruciore agli occhi. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze, l'edificio è stato transennato e la biglietteria temporaneamente chiusa. Sul posto la polizia per le indagini. Sull’accaduto a intervenire è il sindacato Orsa Trasporti: “Dopo tutti i disagi legati alla carenza d’organico e agli stipendi bassi, dobbiamo assistere anche a questi spiacevoli episodi.