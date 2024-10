Velvetgossip.it - Re Carlo e Melania Trump, scambio di lettere dal 2019

Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l’uscita del memoir disono tanti gli scoop circolati in tutto il mondo. Tra questi anche undicon ReIII. Lo scorso 8 ottobre,, ex First Lady tra le più discrete mai esistite, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in un libro. Una donna dall’indiscusso charme, che ha sempre preferito lasciar parlare lo sguardo, ha voluto mettere nero su bianco tanti dei fatti che la riguardano, a partire dal primo incontro con il marito Donald. Tra le confessioni contenute nel memoir, dal titolo, anche unodicon il ReIII d’Inghilterra che ha avuto inizio nel. Re(sx) e(dx) @Foto Crediti Ansa – VelvetGossipLe confessioni diI temi che hanno fatto scalpore, affrontati dall’ex First Ladynel suo libro, sono davvero tanti.