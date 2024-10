No, Disney World in Florida non è stato distrutto dall’uragano Milton (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 14 ottobre 2024 su Facebook è stato pubblicato un video intitolato “BREAKING: Disney World DESTROYED By Hurricane Milton!” (in italiano, “ULTIMA ORA: Disney World distrutto dall’uragano Milton!”). Nel filmato una voce fuori campo afferma che Disney World, in Florida, sarebbe stato gravemente danneggiato dall’uragano Milton, mentre scorrono diverse immagini delle attrazioni e degli spazi del parco giochi a tema distrutti o allagati. Chi ha condiviso il video ha commentato la presunta notizia con questo commento: «leri Disney World in Florida/Orlando è stato allagato e gravemente devastato dall’uragano Milton». Si tratta di un contenuto satirico diffuso fuori dal suo contesto originario e creduto reale. Facta.news - No, Disney World in Florida non è stato distrutto dall’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 14 ottobre 2024 su Facebook èpubblicato un video intitolato “BREAKING:DESTROYED By Hurricane!” (in italiano, “ULTIMA ORA:!”). Nel filmato una voce fuori campo afferma che, in, sarebbegravemente danneggiato, mentre scorrono diverse immagini delle attrazioni e degli spazi del parco giochi a tema distrutti o allagati. Chi ha condiviso il video ha commentato la presunta notizia con questo commento: «leriin/Orlando èallagato e gravemente deva». Si tratta di un contenuto satirico diffuso fuori dal suo contesto originario e creduto reale.

