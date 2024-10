Milano, sgominata una rete di trafficanti di esseri umani: le intercettazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La polizia di stato di Milano ha arrestato all'alba 10 cittadini egiziani indagati per associazione a delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio abusivo di attività creditizia. Sono almeno 8 le traversate ricostruite dalle indagini, avviate nel luglio 2023, organizzate su barconi fatiscenti per il trasferimento illegale di migranti, sempre di nazionalità egiziana, dalle coste libiche a quelle di Italia e Grecia e da lì in altri paesi europei. Una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia, 5 sulle coste greche e un ulteriore viaggio, con destinazione le coste italiane, che si è concluso con una attività di ricerca e soccorso in mare, dopo che l'imbarcazione è finita alla deriva. Liberoquotidiano.it - Milano, sgominata una rete di trafficanti di esseri umani: le intercettazioni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La polizia di stato diha arrestato all'alba 10 cittadini egiziani indagati per associazione a delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio abusivo di attività creditizia. Sono almeno 8 le traversate ricostruite dalle indagini, avviate nel luglio 2023, organizzate su barconi fatiscenti per il trasferimento illegale di migranti, sempre di nazionalità egiziana, dalle coste libiche a quelle di Italia e Grecia e da lì in altri paesi europei. Una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia, 5 sulle coste greche e un ulteriore viaggio, con destinazione le coste italiane, che si è concluso con una attività di ricerca e soccorso in mare, dopo che l'imbarcazione è finita alla deriva.

Migranti - sgominata banda di trafficanti a Milano : “Come un’agenzia di viaggi”. Tariffe fino a 11mila euro - Il network criminale dei trafficanti di migranti egiziani La rete ramificata in Italia si giovava di fiancheggiatori in in Egitto, Libia e altri Paesi europei. Dieci egiziani sono stati fermati dalla polizia di Milano con l’accusa di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: facevano parte di un network criminale transnazionale di trafficanti che agiva “come ... (Secoloditalia.it)

Migranti - sgominata rete di trafficanti a Milano : 6mila euro per i viaggi dalla Libia - Fino alla raccolta del denaro per il pagamento delle varie tratte e alla individuazione delle imbarcazioni utilizzate per attraversare il Mediterraneo. Sono almeno 8 le traversate ricostruite dagli investigatori con il supporto degli analisti di Europol nell’ambito del dispositivo Operational Task Force Mediterraneo: una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia, 5 sulle coste greche e un ... (Lapresse.it)

Milano : sgominata rete trafficanti di uomini - 6mila per i viaggi dalla Libia - Fino alla raccolta del denaro per il pagamento delle varie tratte e alla individuazione delle imbarcazioni utilizzate per attraversare il Mediterraneo. I trafficanti, rintracciati e fermati fra le province di Milano, Firenze, Asti, La Spezia e Pavia, si facevano pagare da parenti e amici degli stranieri fra i 4mila-6mila euro per ogni migrante per i viaggi verso l’Italia e dai 3mila ai 5mila euro ... (Lapresse.it)