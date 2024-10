Quotidiano.net - Migranti, l’arrivo in Albania. Per loro divise nere e mediatori. Ma il vero nodo sarà il rimpatrio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Altro che effetto dissuasivo. In 48 ore mille arrivi in barchini e barconi sulle coste italiane. Anche per questo i 16– 10 bengalesi e 6 egiziani – che a bordo del pattugliatore Libra della Marina (con 70 militari a bordo) sbarcheranno stamattina al porto di Shëngjin, a nord di Tirana, sono destinati a passare alla storia. Perché saranno i primi a sperimentare la struttura di gestione dei flussi migratori nata con accordo bilaterale Italia-: una scelta di governo fortemente voluta da Giorgia Meloni quanto fieramente avversata da opposizioni, ong, mondo cattolico, giuristi: “È una deportazione”. Lampedusa, millesbarcati in 24 oreL’accordo con l’. Arrivano i primi sedici. Mattarella insiste sull’accoglienza Nel mezzo, l’Europa.