Manovra, per sanità meno di 900 milioni nel 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo stanziamento per il rafforzamento del sistema sanitario, previsto dalla nuova Manovra di bilancio, ammonta a circa 860 milioni nel 2025 e 3,18 miliardi nel 2026. E’ quanto si evince dalle tabelle del Dpb inviato a Bruxelles. Le ulteriori risorse vengono stanziate “a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”. Lapresse.it - Manovra, per sanità meno di 900 milioni nel 2025 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo stanziamento per il rafforzamento del sistema sanitario, previsto dalla nuovadi bilancio, ammonta a circa 860nele 3,18 miliardi nel 2026. E’ quanto si evince dalle tabelle del Dpb inviato a Bruxelles. Le ulteriori risorse vengono stanziate “a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”.

