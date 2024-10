Il ddl sulla gravidanza surrogata approvato in Senato: forte tensione tra maggioranza e opposizione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il disegno di legge n. 824, che introduce misure severe contro la gravidanza surrogata, ha trovato approvazione anche al Senato, dopo il via libera della Camera. Con questo provvedimento, il governo italiano considera illegale non solo la gravidanza surrogata praticata nel paese, ma anche quella realizzata all’estero, in nazioni dove tale pratica è regolamentata e legale. L’approvazione ha scatenato una reazione veemente da parte delle forze di opposizione, compattate nella protesta contro quello che considerano un attacco ai diritti individuali e alla libertà di scelta. Approvazione del ddl n. Gaeta.it - Il ddl sulla gravidanza surrogata approvato in Senato: forte tensione tra maggioranza e opposizione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il disegno di legge n. 824, che introduce misure severe contro la, ha trovato approvazione anche al, dopo il via libera della Camera. Con questo provvedimento, il governo italiano considera illegale non solo lapraticata nel paese, ma anche quella realizzata all’estero, in nazioni dove tale pratica è regolamentata e legale. L’approvazione ha scatenato una reazione veemente da parte delle forze di, compattate nella protesta contro quello che considerano un attacco ai diritti individuali e alla libertà di scelta. Approvazione del ddl n.

