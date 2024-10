Movieplayer.it - Grey's Anatomy 21: Sophia Bush entra nel cast dei nuovi episodi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Neldella stagione 21 di'sci sarà anche, la star di One Tree Hill, ecco i dettagli del suo ruolo., star di apprezzate serie come One Tree Hill e Chicago P.D., ha ottenuto un ruolo importante in's. Il medical drama con star Ellen Pompeo è arrivato a quota 21 stagioni e neici saranno alcuni importanti arrivi tra i corridoi dell'ospedale di Seattle al centro della trama. Il ruolo diin'sIl sito Deadline ha anticipato cheapparirà per la prima volta nell'o di'sche andrà in onda sugli schermi americani il 7 novembre. Il personaggio che le è stato affidato è quello della Dottoressa Cass