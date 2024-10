Valditara a Genova per il varo di un liceo tecnologico sperimentale: “Al via nel 2025, sarà una scuola molto innovativa” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante una visita istituzionale a Genova, ha annunciato l'imminente stipula dell'accordo quadro per la realizzazione del liceo tecnologico sperimentale nella Val Polcevera. L'articolo Valditara a Genova per il varo di un liceo tecnologico sperimentale: “Al via nel 2025, sarà una scuola molto innovativa” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, durante una visita istituzionale a, ha annunciato l'imminente stipula dell'accordo quadro per la realizzazione delnella Val Polcevera. L'articoloper ildi un: “Al via neluna” .

