Schiacciata e uccisa dall’autobus a Piacenza, il papà della 14enne: “Non è scivolata, è stata investita” (Di martedì 15 ottobre 2024) "Mia figlia non è scivolata, è stata investita dall'autobus. Perché l'autista non si è fermato?". A parlare è il padre della studentessa di 14 anni morta dopo essere stata Schiacciata da un autobus nel parcheggio della sua scuola a Piacenza lo scorso 10 ottobre. Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Fanpage.it - Schiacciata e uccisa dall’autobus a Piacenza, il papà della 14enne: “Non è scivolata, è stata investita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Mia figlia non è, èinvestita dall'autobus. Perché l'autista non si è fermato?". A parlare è il padrestudentessa di 14 anni morta dopo essereda un autobus nel parcheggiosua scuola alo scorso 10 ottobre. Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

