Ponterosso, una piscina da sogno. Tre anni di opere per un gioiello: "Materiali di qualità e sicurezza"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo tredi attesa laditorna alla città. Ieri pomeriggio il taglio del nastro all’impianto natatorio di via Ruggeri. Era stata chiusa nell’ottobre del 2021, per un intervento che inizialmente doveva prevedere la sostituzione della copertura e dei muri perimetrali della vasca. Ma poi il restyling è diventato molto più lungo e costoso – in tutto 1 milione e 450mila euro – e ha riguardato altre parti dell’impianto, permettendo dunque alla città di tornare a utilizzare unacompletamente rinnovata e al passo coi tempi. In pratica dell’impianto precedente sono rimasti solo la vasca grande, quella da 25 metri per 12,5, e la struttura relativa agli spogliatoi.