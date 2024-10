Obesità, una nuova terapia genica potrebbe aiutare a combatterla, soprattutto nei bambini (Di martedì 15 ottobre 2024) Per la prima volta permesso di convertire grassi “cattivi” in “buoni” all’interno del corpo. Per ora funziona nei topi, ma la speranza è che contribuisca nella gestione e nella prevenzione delle patologie associate Wired.it - Obesità, una nuova terapia genica potrebbe aiutare a combatterla, soprattutto nei bambini Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per la prima volta permesso di convertire grassi “cattivi” in “buoni” all’interno del corpo. Per ora funziona nei topi, ma la speranza è che contribuisca nella gestione e nella prevenzione delle patologie associate

