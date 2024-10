Moglie accoltellata sotto casa, chiesto il processo per il tentato femminicidio di Sassoferrato (Di martedì 15 ottobre 2024) Sassoferrato - tentato omicidio della Moglie, la Procura di Ancona ha chiesto il processo per Davide Sebastianelli, il 55enne che il 6 maggio scorso aggredì la consorte sotto casa prendendola a coltellate. L’indagato, difeso dall’avvocato Marina Quadrini, affronterà l’udienza preliminare il 16 Anconatoday.it - Moglie accoltellata sotto casa, chiesto il processo per il tentato femminicidio di Sassoferrato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)omicidio della, la Procura di Ancona hailper Davide Sebastianelli, il 55enne che il 6 maggio scorso aggredì la consorteprendendola a coltellate. L’indagato, difeso dall’avvocato Marina Quadrini, affronterà l’udienza preliminare il 16

