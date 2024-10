La diva del cinema compie 90 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Brigitte Bardot compie 90 anni. Ripercorriamo insieme la carriera di una delle più iconiche dive del cinema. 90 anni di Brigitte Bardot: un viaggio attraverso la sua iconica carriera su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La diva del cinema compie 90 anni Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Brigitte Bardot90. Ripercorriamo insieme la carriera di una delle più iconiche dive del. 90di Brigitte Bardot: un viaggio attraverso la sua iconica carriera su Donne Magazine.

Nonna Antonietta compie 100 anni - In piena guerra, Taddei, ora centenaria, lasciò Carbonia in Sardegna e intraprese un viaggio lungo e difficile mentre era in attesa del suo primogenito. Domenica scorsa, nonna Antonietta, che vive tutt’ora a Pognana con la figlia Laura, ha raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita. Taddei rimase ben presto vedova del coniuge Pietro Malcotti, scomparso prematuramente, sola e con ben sei ... (Lanazione.it)

Stefano De Martino - il padre Enrico compie 60 anni : festa in famiglia - Il padre di Stefano De Martino ha compiuto 60 anni. Per festeggiare Edoardo, questo il nome dell’uomo, si è riunita […] Continua a leggere Stefano De Martino, il padre Enrico compie 60 anni: festa in famiglia su Perizona.it . (Perizona.it)

SorsiCorti - il festival internazionale di cinema e vino compie 18 anni : edizione dedicata all'intelligenza naturale - In, intelligenza naturale batte intelligenza artificiale. Investire sul pensiero umano in un mondo ormai sopraffatto dalla tecnologia. È questo il tema della nuova edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cinema corto e vino che quest’anno diventa maggiorenne. Dal 22 al 27 ottobre... (Palermotoday.it)