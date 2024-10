Italia U21, Nunziata: «Qualificazione meritata, ma oggi è stata troppo dura…» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, dopo la Qualificazione ottenuta per i prossimi Europei. Tutti i dettagli in merito Carmine Nunziata ha parlato a Rai Sport dopo l’1-1 contro l’Irlanda che ha qualificato l’Italia U21 ai prossimi Europei. Qualificazione – «Sicuramente guardando tutto il cammino è una Qualificazione meritata. Abbiamo preso pochi gol e non abbiamo Calcionews24.com - Italia U21, Nunziata: «Qualificazione meritata, ma oggi è stata troppo dura…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Carmine, ct dell’U21, dopo laottenuta per i prossimi Europei. Tutti i dettagli in merito Carmineha parlato a Rai Sport dopo l’1-1 contro l’Irlanda che ha qualificato l’U21 ai prossimi Europei.– «Sicuramente guardando tutto il cammino è una. Abbiamo preso pochi gol e non abbiamo

Italia-Irlanda Under 21 - Nunziata : “Oggi è stata dura - ma meritiamo la qualificazione” - Devo ringraziare Nunziata perché mi sta dando molta fiducia”. A dirlo è il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Carmine Nunziata, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Irlanda, nel match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. Sono cambiati tre difensori su quattro e non era semplice. (Sportface.it)

