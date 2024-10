Giro del Veneto 2024: orari, percorso, strade chiuse e divieti (Di martedì 15 ottobre 2024) La carovana di 160 ciclisti parte il 16 ottobre da Verona. Il circuito si snoda per 173 km per approdare a Vicenza e al Monte Berico. A Lonigo, traguardo volante dedicato alla memoria di Davide Rebellin Ilrestodelcarlino.it - Giro del Veneto 2024: orari, percorso, strade chiuse e divieti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La carovana di 160 ciclisti parte il 16 ottobre da Verona. Il circuito si snoda per 173 km per approdare a Vicenza e al Monte Berico. A Lonigo, traguardo volante dedicato alla memoria di Davide Rebellin

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : percorso e altimetria - A caratterizzare l’edizione numero 87 della corsa di fine stagione sarà il circuito finale del Monte Berico, che i corridori dovranno affrontare per cinque volte.  chilometro al 7,8% ma con una pendenza massima che tocca anche il 12%. In linea di massima però i primi 90 chilometri dovrebbero passare senza particolari sussulti. (Sportface.it)

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : programma - data - orari - diretta tv e streaming - Un percorso scoppiettante e aperto a più scenari, con Marc Hirschi come grande favorito della vigilia. Il Giro del Veneto 2024 sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 a partire dalle ore 15:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay. Ciclismo, Giro del Veneto 2024: programma, data, orari, diretta tv e streaming Il gruppo prenderà il via alle ... (Sportface.it)

Ciclismo : Giro Veneto. Hirschi e Matthews tra i big dell'87^ edizione - In gara mercoledì anche Ulissi, Molard, Formolo e per la prima volta Quintana VERONA - Cominciato il conto alla rovescia per il Giro del Veneto, che mercoledì festeggia la sua 87^ edizione con una partenza e un arrivo di prestigio, l'Arena di Verona e il Monte Berico. Saranno 173 i chilometri totali . (Ilgiornaleditalia.it)