Meloni | manovra tasse Rai Consulta ecco cosa ha detto la premier

"Al di là delle fake news della sinistra non c'è governo nella storia d'Italia che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi. Annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente." Queste per parole della premier in una recente intervista Mediaset, in cui Giorgia Meloni ha toccato tantissimi argomenti. Aggiornamento ore 9,40 "Esattamente come è falsa, questa è un'altra fake news, che noi puntiamo ad aumentare le tasse. Questo governo le tasse le abbassa. Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra e infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio".

