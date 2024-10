Lapresse.it - Germania, ex ufficiale della Stasi condannato a 10 anni per omicidio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Circa 50dopo una sparatoria mortale all’ex valico di frontieraDdr alla stazione di Friedrichstrasse a Berlino, un ex agenteè statoa diecidi carcere. Il tribunale distrettuale di Berlino ha giudicato l’uomo originario di Lipsia, oggi 80enne, colpevole dell’vittima, un cittadino polacco. Secondo l’accusa, il 29 marzo 1974 l’allora tenente sparò alle spallevittima, un polacco di 38, al valico di frontiera più trafficato, Friedrichstrasse. Al momento del delitto l’ex– identificato come N. – apparteneva ad un gruppo operativo del ministero per la Sicurezza dello StatoDdr ed aveva ricevuto l’incarico di “rendere innocuo il polacco”. L’imputato non ha commentato durante il processo.