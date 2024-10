Calcio, Italia-Israele tra allerta sicurezza e messaggio di pace di Spalletti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine blindata per la manifestazione pro Pal e il match Italia-Israele. Servizio di Antonella Mazza Teruel Calcio, Italia-Israele tra allerta sicurezza e messaggio di pace di Spalletti TG2000. Tv2000.it - Calcio, Italia-Israele tra allerta sicurezza e messaggio di pace di Spalletti Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Udine blindata per la manifestazione pro Pal e il match. Servizio di Antonella Mazza TerueltradidiTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

«Diamo un calcio all’apartheid» : corteo contro Israele prima del match con l’Italia a Udine - Il patrocinio a #ItaliaIsraele è stato un errore, e non si può restare in silenzio. Contro l’apartheid, contro il genocidio, contro la normalizzazione dell’orrore, continuiamo a insistere. Poi la sfilata fino a Piazza XX Settembre, distante pochi chilometri dallo stadio. Ma gli azzurri non potranno contare sui propri tifosi. (Lettera43.it)

Italia-Israele - a Udine il corteo pro Palestina prima della partita : “Non si gioca a calcio con chi ha fatto un genocidio” - Diverse centinaia di manifestanti – circa 1500 persone secondo la stima della Questura – si sono unite in corteo per protestare contro la partita di Nations League Italia-Israele, che si gioca stasera al Bluenergy stadium. . L’accusa è di essere “complice del genocidio palestinese”, accompagnata dall’hashtag “no patrocinio”. (Ilfattoquotidiano.it)

AIC - Calcagno : «Troppe partite - lo si percepisce pure in Italia. Il calcio sta divorando da solo» - Il numero uno dell’AIC è […]. Il presidente dell’AIC ha analizzato la situazione circa un calendario nel mondo del calcio sempre più pieno di partite Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, è intervenuto da Bruxelles in seguito alla presentazione del reclamo contro la Fifa alla Commissione Ue da parte dalle Leghe europee, di Fifpro Europe e de LaLiga. (Calcionews24.com)