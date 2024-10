Biden in Florida: si trova davanti la devastazione dell'uragano Milton (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Presidente americano Joe Biden è arrivato in Florida per visitare le zone colpite dall'uragano Milton. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. Secondo le stime di Moody's Analytics, i danni provocati dall'uragano oscillanno tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari. Liberoquotidiano.it - Biden in Florida: si trova davanti la devastazione dell'uragano Milton Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Presidente americano Joeè arrivato inper visitare le zone colpite dall'. Nel frattempo, il capoa Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. Secondo le stime di Moody's Analytics, i danni provocati dall'oscillanno tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari.

