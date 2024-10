Banca Intesa indagata per conti spiati

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 18.45Sanpaolo è formalmentenell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, il dipendente licenziato per avere effettuato accessi abusivi aicorrenti e alle carte di credito di 3.572 correntisti. Secondo gli inquirenti l'istituto non avrebbe segnalato tempestivamente gli accessi abusivi. In conseguenza laavrebbe violato la legge 231del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Alcuni clientisono orientati a costituirsi parte civile.