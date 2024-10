Ilfattoquotidiano.it - “Sono una nonna e il mio fidanzato turco ha 19 anni, la stessa età di mia figlia. All’inizio mi sono tirata indietro, ma l’amore ha vinto”: la storia sul Mirror

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si chiama Rachel McIntyre e la suala racconta al. È quella di un amore con una grande differenza d’età ma non così tanto, come si potrebbe pensare mettendo insieme unae un ragazzo di 19. “La nostra relazione è tutt’altro che convenzionale perché lui, Seskan, che ora si trova in Turchia dove vive, ha 19, laetà di miamaggiore. E nonostante io abbia solo 35già. MiaBeth ha dato alla luce mia nipote Alaia l’anno scorso”, le parole della donna al tabloid. Il racconto si fa intenso perché McIntyre spiega di aver fatto smettere suaErika di andare a scuola per un periodo pur di tornare in Turchia: “So che riceverò critiche per aver tolto Erika da scuola per visitare il mio giovane amante, ma non mi interessa.