Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024 | montepremi soldi e ranking

(Di domenica 13 ottobre 2024) Janniksi aggiudicaildi, al termine di un incontro molto tirato, soprattutto nel primo set, contro un mai domo Novak Djokovic. Alla fine il tabellone recita 7-6(4) 6-3 in favore dell’azzurro, che può così alzare al cielo il suo terzo titoloin stagione e legittima la sua posizione numero 1 nelAtp, dove al momento non ha rivali. Jannik si riscatta subito dalla sconfitta della settimana scorsa in finale contro Alcaraz a Pechino, che rimane dunque la sua unica finale delle otto giocate in cui non ha vinto il titolo. TABELLONE La vittoria vale aunche sfiora il milione di euro, per l’esattezza 986.007 euro.