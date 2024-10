Anteprima24.it - Primo sorriso al del Mauro, l’Avellino Basket batte Vigevano

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima vittoria stagionale al Pala delper, checon il punteggio di 85-80 la formazione dell’Elachem. Gli irpini hanno portato a casa due punti pesanti contro un avversario che ha lottato fino alla fine per mettere in difficoltà la squadra di casa. Sugli scudi Federico Mussini, la guardia biancoverde ha messo a segno 20 punti, tra cui il canestro della staffa che ha deciso la partita. Buona anche la performance di Bortolin, che ha chiuso la gara con 13 punti ed 8 rimbalzi. 20 sono stati i punti maturati dal contropiede. Una vittoria importante per la squadra di Crotti, che mercoledì torna in campo a Piacenza. “Abbiamo sprecato tanti possessi per allungare il passo, dovremo imparare ad essere più cinici soprattutto in casa, invece negli ultimi tre minuti noni siamo riusciti a scavare il solco ed abbiamo perso il focus.