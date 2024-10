Lanazione.it - L’escursione si trasforma in un’avventura per salvare una pecora ferita

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 –in Calvana ad osservare le stelle si èta inper due ragazzi che hanno aspettato ieri pomeriggio i soccorsi per unasentendosi rimpallare da un ente ad un altro, da un’associazione all’altra in una miriade di telefonate fino all’epilogo arrivato alle 23. La lunga e fredda serata di sabato sulla cima della Retaia è stata documentata da uno dei ragazzi, Alessandro Casula, tramite dirette Facebook che hanno tenuto diversi amici e amanti degli animali incollati al web per capire come si sarebbero evolute le cose. "Abbiamo fatto un sacco di telefonate – ci spiega Casula, conosciuto anche come lo Scalatore Folle, esperto di attività outdoor ‘estreme’ come il canyoning e soprattutto gran conoscitore del territorio – ma è stato tutto uno scaricabarile.