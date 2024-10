ITS Academy, numeri raddoppiati negli ultimi due anni: oltre 45mila. Torrielli: “Orientamento è fondamentale, occorre anche maggiore raccordo con gli atenei” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il sistema degli ITS Academy, gli Istituti Tecnologici Superiori, si avvia verso una fase cruciale: definire una strategia nazionale per consolidare i risultati ottenuti grazie al Pnrr e proiettarsi nel futuro. Il tema della formazione terziaria professionalizzante, per la prima volta, vede convergere governo, regioni, imprese e attori del sistema educativo. L'articolo ITS Academy, numeri raddoppiati negli ultimi due anni: oltre 45mila. Torrielli: “Orientamento è fondamentale, occorre anche maggiore raccordo con gli atenei” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il sistema degli ITS, gli Istituti Tecnologici Superiori, si avvia verso una fase cruciale: definire una strategia nazionale per consolidare i risultati ottenuti grazie al Pnrr e proiettarsi nel futuro. Il tema della formazione terziaria professionalizzante, per la prima volta, vede convergere governo, regioni, imprese e attori del sistema educativo. L'articolo ITSdue: “con gli” .

