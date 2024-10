Il Comune 'nega' la concessione del Velodromo alla Marcianise Calcio, la controversia in Cassazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, presiedute da Pasquale D'ascola hanno evidenziato il difetto di giurisdizione nella controversia della Ssd Marcianise Calcio e il Comune di Marcianise in merito alla concessione gratuita della zona centrale del Velodromo bruscamente interrotta Casertanews.it - Il Comune 'nega' la concessione del Velodromo alla Marcianise Calcio, la controversia in Cassazione Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le sezioni unite civili della Corte di, presiedute da Pasquale D'ascola hanno evidenziato il difetto di giurisdizione nelladella Ssde ildiin meritogratuita della zona centrale delbruscamente interrotta

Promozione della salute dei giovani studenti : protocollo d’intesa fra comune di Marcianise e ordine medici Caserta - Troppi giovani non conoscono le varie patologie e i pericoli, non sanno a chi rivolgersi in caso di bisogno per visite, accertamenti e cure. . Il percorso si rivolge, in particolare, alle ragazze e ai ragazzi di terza media per l’anno scolastico 2024/25. È stato un lavoro fatto di concerto, iniziato da circa un anno e ora finalmente è giunto a maturazione. (Anteprima24.it)

“Medici” Caserta e Comune di Marcianise intesa per la promozione della salute dei giovani studenti - Il percorso si rivolge, in particolare, alle ragazze e ai ragazzi di terza media per l’anno scolastico 2024/25. Caserta. Per il primo cittadino di Marcianise Antonio Trombetta: «Si tratta di una convenzione importante perché porta un momento educativo e formativo estremamente attuale all’interno delle scuole. (Casertanotizie.com)

Marcianise : il Comune aderisce alla campagna in supporto delle donne vittima di violenza e stalking - Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni sui loro diritti e sugli strumenti e servizi di tutela a loro dedicati, dalle case rifugio ai centri antiviolenza nonché orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella ... (Casertanotizie.com)