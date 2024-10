Dellamorte Dellamore, recensione del film di Michele Soavi (Di domenica 13 ottobre 2024) Dellamorte Dellamore, recensione del film di Michele Soavi A trent’anni dal suo esordio nel mondo (dei vivi), Dellamorte Dellamore torna al cinema in una versione restaurata in 4K per una tre giorni di emozioni forti che riportano sul grande schermo la storia di Francesco Dellamorte, custode del cimitero di Buffalora, dei suoi desideri e dei suoi incubi, che sono un po’ più vividi di quelli delle persone comuni. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 13 ottobre 2024)deldiA trent’anni dal suo esordio nel mondo (dei vivi),torna al cinema in una versione restaurata in 4K per una tre giorni di emozioni forti che riportano sul grande schermo la storia di Francesco, custode del cimitero di Buffalora, dei suoi desideri e dei suoi incubi, che sono un po’ più vividi di quelli delle persone comuni.

