Ballando con le Stelle 19, terza puntata: vince (ancora) Bianca Guaccero, Lucarelli rincara la dose su Bruganelli. Ecco le due coppie al ballottaggio (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli giunto alla sua diciannovesima edizione. Anche quest'anno, i giurati di Ballando con le Stelle sono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista a bordo pista Alberto Matano, che assegna il tesoretto a fine puntata. Confermata anche Rossella Erra come "tribuna del popolo", affiancata dagli ex maestri di Ballando Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, con il ruolo di tribuni della giuria popolare ai quali spetta l'onere di assegnare la Wild Card ad una coppia eliminata. Ballerini per una notte nella terza puntata di Ballando con le Stelle: Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

