Arca dei fratelli Benussi vince per la settima volta la Barcolana

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI -dei, leader del Fast and Furio Sailing Team,per lala, in un'ora 28 minuti e 14 secondi, dando spettacolo nel golfo di Trieste con oltre 1.700 vele bianche in partenza. Giornata caratterizzata da poco vento (Libeccio S-O intorno ai 10 -15 nodi), lasciando aduna regata in solitario sempre nella prima posizione. Al timone disulla linea di arrivo la giovanissima Marta, 17 anni figlia di Furio. Al secondo posto Prosecco Doc. Scattata con un colpo di cannone fissato alle 10.30 sul golfo di Trieste - seguita da droni e un numero incredibile di telecamere - la56 presented by Generali ha visto alla partenza 1.757 iscritti.