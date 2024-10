Libano, Tajani “Nostri militari non sono terroristi di Hezbollah” (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La richiesta di spostarsi dal Libano è stata respinta: non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. I Nostri soldati non sono terroristi di Hezbollah, è inaccettabile che siano stati attaccati dall’esercito israeliano”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “La Stampa”. “La situazione è peggiorata, ma i Nostri militari non corrono rischi gravi e rimarranno là – sottolinea -. Ci sono stati episodi inaccettabili che non devono più ripetersi. Mandiamo un messaggio forte a tutti: i Nostri militari non si toccano. Israele non ha aperto il fuoco solo una volta e abbiamo protestato ripetutamente, con forza, con i ministeri di Esteri e Difesa”. Il ministro Crosetto ha parlato di “crimine di guerra”: “Voleva lanciare un segnale chiaro per fermare l’offensiva – spiega -. Unlimitednews.it - Libano, Tajani “Nostri militari non sono terroristi di Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La richiesta di spostarsi dalè stata respinta: non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. Isoldati nondi, è inaccettabile che siano stati attaccati dall’esercito israeliano”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, in un’intervista a “La Stampa”. “La situazione è peggiorata, ma inon corrono rischi gravi e rimarranno là – sottolinea -. Cistati episodi inaccettabili che non devono più ripetersi. Mandiamo un messaggio forte a tutti: inon si toccano. Israele non ha aperto il fuoco solo una volta e abbiamo protestato ripetutamente, con forza, con i ministeri di Esteri e Difesa”. Il ministro Crosetto ha parlato di “crimine di guerra”: “Voleva lanciare un segnale chiaro per fermare l’offensiva – spiega -.

