Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, tre morti e tre bimbi feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) Tre persone hanno perso la vita a causa di un grave Incidente stradale verificatosi sulla Palermo-Sciacca. Inoltre, tre bambini sono rimasti feriti e trasporati in codice rosso all'ospedale. Sul luogo dell'Incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale interessata è stata chiusa al traffico. Tg24.sky.it - Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, tre morti e tre bimbi feriti Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tre persone hanno perso la vita a causa di un graveverificatosi. Inoltre, tre bambini sono rimastie trasporati in codice rosso all'ospedale. Sul luogo dell'sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale interessata è stata chiusa al traffico.Â

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente stradale nel Frusinate - un morto e tre feriti gravi - Tragico incidente nella notte in provincia di Frosinone. . Un 32enne di origine albanese residente ad Alatri è morto e tre persone sono rimaste ferite gravemente a causa di un ribaltamento di una Ford Focus intorno alle 3 di notte in via Morolense all'altezza di Supino. I tre giovani connazionali della vittima, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati d’urgenza in ospedale, a Frosinone. (Tg24.sky.it)

"Tuo figlio ha avuto un incidente". Spillano oro e soldi ad una 83enne. Ma la polizia stradale li arresta - Sono bastate le verifiche nella banca dati per capire che c’era stata una truffa in provincia di Siena, poco prima. Le forze dell’ordine scovano chi truffa gli anziani della nostra città e li arrestano. E si presentava il complice a cui la donna, spaventata dal fatto che il figlio si trovasse in difficoltà , consegnava il sacchetto con monili d’oro e denaro. (Lanazione.it)

Città di Castello - incidente stradale tra due auto : i mezzi finiscono fuori-strada : miracolati i conducenti - Un grave incidente è avvenuto a Città di Castello: il sinistro è avvenuto alle ore 14 circa in Via Genesio Polidori, nel centro abitato della frazione Titta. Un'autovettura Ford condotta da un uomo di 43 anni residente a San Giustino, percorrendo Via Polidori con direzione il capoluogo, si è... (Perugiatoday.it)

Camion con gru cade e si ribalta - incidente stradale al passaggio a livello a Torre Annunziata - Incidente a Torre Annunziata in via Castriota. Sospesi i treni sulla tratta Napoli -Salerno, via Nocera inferiore.Continua a leggere . (Fanpage.it)