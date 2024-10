Il prefetto di Napoli: «Escludo un disegno criminale contro il Napoli. Saviano? Io mi attengo ai fatti» (Di sabato 12 ottobre 2024) Il prefetto di Napoli Michele Di Bari è intervenuto a Radio Crc: «Escludo assolutamente il disegno criminale contro il Napoli. Confronto continuo con De Laurentiis: un furto ad un calciatore è un danno d’immagine enorme. Nessun piano che tratti i calciatori diversi da altri cittadini, ma attenzione alta». Oggi su Crc, radio partner del Napoli, è intervenuto il prefetto di Napoli Michele di Bari. Di seguito le sue parole: «Gli episodi vanno guardati con attenzione. Escludo in maniera assoluta che ci sia un disegno criminale contro la società sportiva calcio Napoli. A Napoli il calcio è vissuto con amore e gioia. Il Napoli lega molti napoletani che vivono il tifo per la squadra con un senso di comunità. Tesi di Saviano? Mi attengo ai fatti, ma rispetto le opinioni altrui. Al momento queste evenienze non appaiono. Ilnapolista.it - Il prefetto di Napoli: «Escludo un disegno criminale contro il Napoli. Saviano? Io mi attengo ai fatti» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) IldiMichele Di Bari è intervenuto a Radio Crc: «assolutamente ilil. Confronto continuo con De Laurentiis: un furto ad un calciatore è un danno d’immagine enorme. Nessun piano che tratti i calciatori diversi da altri cittadini, ma attenzione alta». Oggi su Crc, radio partner del, è intervenuto ildiMichele di Bari. Di seguito le sue parole: «Gli episodi vanno guardati con attenzione.in maniera assoluta che ci sia unla società sportiva calcio. Ail calcio è vissuto con amore e gioia. Illega molti napoletani che vivono il tifo per la squadra con un senso di comunità. Tesi di? Miai, ma rispetto le opinioni altrui. Al momento queste evenienze non appaiono.

