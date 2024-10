Consulta, Meloni: abbiamo tentato di fare quello che dice la Carta (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Penso che intanto la sinistra non abbia moltissime soddisfazioni in questo periodo”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervistata dal Tg5, rispondendo a una domanda sulla sinistra che “gode” dello stallo per la mancata elezione in Parlamento di un giudice costituzionale. “Dopo di che sulla Consulta – ha aggiunto – abbiamo semplicemente tentato di fare quello che ci dice la Costituzione, che dice che dobbiamo eleggere un giudice della Corte entro 30 giorni quando un giudice manca. Sono passati 10 mesi, abbiamo il diritto di fare le nostre proposte, mi ha colpito – ha concluso Meloni – che l’opposizione invece di fare altre proposte abbia addirittura impedito ai parlamentari di entrare e partecipare alla votazione”. L'articolo Consulta, Meloni: abbiamo tentato di fare quello che dice la Carta proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Penso che intanto la sinistra non abbia moltissime soddisfazioni in questo periodo”. Lo ha detto la premier, Giorgia, intervistata dal Tg5, rispondendo a una domanda sulla sinistra che “gode” dello stallo per la mancata elezione in Parlamento di un giucostituzionale. “Dopo di che sulla– ha aggiunto –semplicementediche cila Costituzione, cheche dobbiamo eleggere un giudella Corte entro 30 giorni quando un giumanca. Sono passati 10 mesi,il diritto dile nostre proposte, mi ha colpito – ha concluso– che l’opposizione invece dialtre proposte abbia addirittura impedito ai parlamentari di entrare e partecipare alla votazione”. L'articolodichelaproviene da Ildenaro.it.

